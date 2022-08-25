Турция заявила о выходе трех судов с сельхозпродукцией с Украины

25 авг. 10:41

Три судна с сельхозпродукцией вышли в четверг из украинских портов, сообщило Минобороны Турции, уточнив, что два судна вышли из порта Одессы и одно судно покинуло порт Южный.

Как сообщает сервис отслеживания судов MarineTraffic, речь идет о судах Ascanios, Mohamad Y и Bellis. Сухогруз Ascanios с 58 510 тоннами кукурузы идет из порта Южный в Германию. Суда Mohamad Y и Bellis, которые вышли из порта Одессы, доставят в Израиль 11 тыс. тонн пшеницы и 6 тыс тонн сои соответственно.

15 августа Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход пяти судов, напоминает ТАСС.