Председатель "Грузинской мечты" назвал условие для обсуждения возможности снизить барьер в парламент

25 авг. 10:20

Обсуждать поправки в Конституцию Грузии об уменьшении избирательного барьера для партий целесообразно только в случае снижения политической поляризации, такое мнение выразил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Если мы увидим, что у радикальной оппозиции есть желание снизить уровень поляризации в стране, безусловно, наш интерес к снижению избирательного барьера возрастет", - цитирует его Sputnik Грузия.

Кобахидзе подчеркнул, что "Мечта" не намерена менять решение ни из-за шантажа, ни из-за ультиматумов оппозиции.

Напомним, снижение проходного барьера в парламент - основное требование части оппозиции, которая утверждает, что после его выполнения она примет участие в работе парламента по выполнению 12 условий для получения страной статуса кандидата в Евросоюз.