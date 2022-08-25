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Армения намерена запустить прямые авиарейсы в Омск

Армения намерена запустить прямые авиарейсы в Омск

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым, в ходе которой стороны обсудили возможность запуска прямых авиарейсов между Ереваном и Омском, - сообщил в соцсетях армянский министр.

Запуск прямых рейсов позволит увеличить товарооборот, - отметил чиновник, передает Sputnik Армения.

Собеседники обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и возможности увеличения объема взаимных поставок продовольственных товаров, а также взаимные интересы в сфере строительства.

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