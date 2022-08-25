В США назвали существование НАТО трагедией

25 авг. 10:02

Одной из величайших трагедий всего Запада является существование НАТО, сообщил экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.

"Думаю, что одной из великих трагедий западной цивилизации стало то, что НАТО не прекратило свое существование тогда же, когда и Варшавское соглашение", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что в прошлом альянс являлся позитивной силой, пока не превратился в "дестабилизирующий элемент в международных отношениях".

Кроме того, по словам политика, расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции является "ужасным" шагом.