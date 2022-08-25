Нур-Султан и Баку рассматривают возможность транспортировки казахстанской нефти

Нур-Султан обсуждает с Баку возможные способы транспортировки казахстанской нефти, рассказал заместитель председателя правления по экономике и финансам национальной компании "Казмунайгаз" Даурен Карабаев.
"Обсуждение с азербайджанской стороной о возможной транспортировке казахстанской нефти ведется на различных уровнях, в том числе на государственном и на уровне национальных компаний", - цитирует его ТАСС.
Карабаев пояснил, что детали пока не согласованы, так что более подробная информация будет доступна после достижения договоренностей с Азербайджаном.
Заместитель председателя правления КМГ напомнил, что у Азербайджана есть два нефтепровода: Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, их и можно будет задействовать для транспортировки казахстанской нефти.