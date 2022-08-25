Узбекские бизнесмены примут участие в Промышленном форуме в России

25 авг. 9:51

Представителей узбекистанского бизнеса пригласили на Пермский инженерно-промышленный форум, сообщает Торгпредство России в республике.

Мероприятие пройдет с 1 по 2 декабря 2022 года. На нем продемонстрируют инновационные решения в радиоэлектронике, цифровизации производства, машиностроении, композитных материалах, промышленной безопасности и экологии.

Как отметили в ведомстве, регион заинтересован в сотрудничестве с Узбекистаном. В рамках форума планируется организовать специальную панельную сессию для рассмотрения вопросов двустороннего сотрудничества в области промышленности.