В Грузии сменился посол Армении

25 авг. 9:50

Президент Армении Ваагн Хачатурян сменил посла в Грузии, подписав указ об освобождении Рубена Садояна от должности главы армянской дипмиссии.

Еще одним указом новым послом назначен Ашот Смбатян, который в прошлом был послом в Германии, - передает Sputnik Армения.

Напомним, бывший депутат Нацсобрания от Республиканской партии Армении Рубен Садоян был назначен послом в Грузии в 2017 году. Решение о замене посла связано с завершением срока работы дипмиссии Садояна.

Ашот Смбатян был назначен послом в Германии в 2015 году, с 2018 он стал и послом в Лихтенштейне. Смбатян окончил Дрезденский технический университет, был аспирантом Лейпцигского университета.