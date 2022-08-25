Врач объяснила, кому необходима горчица

25 авг. 9:38

Врач-эндокринолог, диетолог, руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова Екатерина Иванникова сообщила о том, что употребление в пищу горчицы будет полезно тем, кому необходимо стимулировать пищеварение, улучшить аппетит.

По ее словам, особенно горчица может быть полезна пожилым людям, так как потеря аппетита у них зачастую сопровождается проблемами с пищеварением, приводит к снижению массы тела и разрушению костной ткани, что может повлечь за собой когнитивные нарушения и замедлить скорость восстановления после перенесенных заболеваний.

"Горчица, если ее регулярно добавлять в еду, помогает повысить аппетит и не допустить возможных проблем. Как и другие острые и пряные специи, она раздражает слизистую ротовой полости и желудка, стимулируя слюноотделение и секрецию желудочного сока — в итоге улучшается аппетит и пищеварение в целом", - сказала она в беседе с порталом "Доктор Питер".

Далее специалист акцентировала внимание на том, что от употребления горчицы, даже в небольших количествах, стоит отказаться тем, кто имеет лишний вес и страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также аллергикам.