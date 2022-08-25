Власти Казахстана определились с МРП и МЗП на будущий год

25 авг. 9:38

Правительство Казахстана планирует установить минимальный расчетный показатель (МРП) с 1 января 2023 года на уровне 3 450 тенге, - говорится в проекте закона "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы", разработанном министерством финансов страны.

Минимальный размер заработной платы (МЗП) на следующий год планируется установить на уровне 60 тыс тенге. Такой же уровень установлен и в текущем году.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты в 2023 составит 21 907 тенге (в текущем году - 19 450 тенге), а минимальный размер пенсии – 53 076 тенге (в текущем году - 46 302 тенге), - передает Sputnik Казахстан.

Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат в следующем году планируется установить на уровне 40 567 тенге (с 1 апреля 2022 года этот показатель составляет 37 389 тенге).

Соответствующие расчетные показатели отражены в проекте республиканского бюджета на 2023-2025 годы, текст которого опубликован на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

Напомним, с 1 января 2022 года МРП в Казахстане составлял 3 063 тенге, с 1 апреля 2022 года - 3 180 тенге (для исчисления пособий и других социальных выплат). Показатель применяется в стране для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством.

(1000 тенге = 127,5 рублей)