Швеция и Финляндия получат от Турции новый список террористов для экстрадиции

25 авг. 9:36

Анкара передаст Стокгольму и Хельсинки новый список по экстрадиции лиц, обвиняемых в терроризме, сообщает Yeni Şafak.

По данным издания, 26 августа Финляндии пройдут консультации по теме членства стран в НАТО. Речь идет о заседании Совместного постоянного механизма, созданного в рамках трехстороннего меморандума, подписанного на саммите организации.

Турцию на переговорах возглавят пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и замглавы МИД Седат Онал. Как пишет газета, Турция напомнит странам об обязательствах по 10 пунктам, которые до сих пор не выполнены.

"Будет подчеркнуто, что Анкара полна решимости в отношении выдачи террористов и обязательств, которые должны быть выполнены", - отмечает издание, подчеркнув, что в список террористов добавлены имена тех граждан, экстрадицию которых Турция уже запрашивала ранее.