СМИ: Эрдоган внезапно начал готовиться к выборам

25 авг. 9:37

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел внезапную проверку своего предвыборного штаба, об этом пишет газета Yeni Şafak.

"Эрдоган получил мнения своего штаба о содержании и методе подготовки предвыборного цикла. В оценках на первый план вышли создание новых дискурсов и принятие мер в области экономики и правосудия. Также стало очевидным, что необходимо установить некоторые критерии для кандидатов в депутаты", - говорится в публикации.

Напомним, президентские и парламентские выборы состоятся в Турции в июне следующего года.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее создали "Альянс народа", причем лидер ПНД Девлет Бахчели заявил, что именно Эрдоган будет кандидатом от него на предстоящих выборах. Сам турецкий лидер долгое время не комментировал эту информацию, но на встрече со сторонниками неожиданно сказал, что планирует бороться за пост президента. Он также призвал своего главного соперника, лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу назвать имя кандидата от оппозиции.