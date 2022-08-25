Три человека пострадали в массовой драке на Кубани

25 авг. 9:15

Три человека были ранены в результате драки в одной из гостиниц в поселке Лермонтово Краснодарского края. После инцидента правоохранители изъяли три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Полицейские пресекли драку. В ходе первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что конфликт, переросший в драку, произошел на бытовой почве",- говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится комплекс мероприятий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.