Дата референдума о вхождении Херсонщины в состав России зависит от ее жителей

25 авг. 9:12

Дата референдума о вхождении Херсонской области в состав России будет определяться не решением властей, а готовностью местных жителей, - сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы будем поднимать общественное мнение. Люди все чаще спрашивают: "Когда?" И мы будем обращаться за помощью к РФ, когда будет массовый запрос, когда больше людей примут для себя, что они хотят стабильности. Когда будет все больше и больше обращений", - рассказал представитель области, передает ТАСС.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о готовности к проведению такого референдума, пояснив: нужно только дождаться выхода союзных сил на границы региона.