В России стартовали продажи осенне-зимних туров с кешбэком

25 авг. 8:58

В России сегодня начались продажи туров по стране в рамках программы туристического кешбэка, по которым купить путевки на осень и зиму можно до 10 сентября.

Программа распространяется на поездки с 1 октября по 25 декабря (для круизов – с 1 сентября и до завершения навигации), для того, чтобы получить кешбэк, необходимо приобрести путевку на несколько дней и расплатиться за нее картой "Мир". За путешествия на Дальний Восток вернут до 40 тыс рублей, а за туры по остальной территории страны - до 20 тыс рублей, - передает "АиФ".

Напомним, за два года действия программы туристического кешбэка скидкой воспользовались 4,3 млн человек, которые купили туров на 81 млрд рублей. Общая сумма возврата превысила 15 млрд рублей. Регионы получили дополнительный доход регионов от внутреннего туризма свыше 100 млрд рублей.