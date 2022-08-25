СМИ: ответ США по СВПД вряд ли понравится Ирану

25 авг. 8:27

Администрация США в своем письменном ответе на комментарии Ирана по предложенному Евросоюзом проекту соглашения по иранской ядерной программе сосредоточили внимание на вопросе экономических гарантий, - пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания отказались конкретизировать суть ответа США, однако подчеркнули, что данный документ "был сфокусирован на теме экономических гарантий" и он "не соответствует ожиданиям иранской стороны".

"Теперь нам предстоит посмотреть, сочтут ли в Тегеране, что ответ настолько хорош, насколько возможно, или же решатся настаивать на большем", - указал источник издания, передает РИА Новости.

Другой источник сообщил, что направленный Вашингтоном документ "содержит множество слов, абзацев и предложений".

Накануне представитель госдепартамента США сообщил, что США завершили изучение ответа Ирана на предложения ЕС по восстановлению ядерной сделки от 2015 года и направили по данному поводу свою письменную реакцию Брюсселю.