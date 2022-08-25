Жара продолжит испытывать на прочность жителей столичного региона

25 авг. 8:14

Сегодня в столичном регионе будет преобладать переменная облачность без осадков, а воздух прогреется до плюс 33 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, переменная облачность без осадков. Плюс 31-33 в Москве, 29-34 по области", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 1-6 м/с, атмосферное давление начнет слабо падать и составит 753 мм рт ст, - добавил синоптик.