Бербок: у Германии заканчивается оружие

25 авг. 7:58

Бундесвер (армия ФРГ) испытывает абсолютный дефицит запасов оружия, - заявила в интервью немецкому телеканалу ZDF министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По этой причине поставки вооружений из Германии на Украину идут "по тонкой грани".

"К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов", - рассказала Бербок, передает РИА Новости.

Для Киева было бы лучше получить оружие "вчера, а не сегодня", однако Берлин также должен планировать его поставки "в среднесрочной перспективе", - добавила министр.

"Из-за проблем с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины", - цитирует телеканал дипломата.