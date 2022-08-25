Премьер Казахстана проведет переговоры с российским коллегой

25 авг. 7:43

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов примет участие в предстоящем заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Киргизии, в ходе которого запланировано проведение отдельных переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным, - сообщила сегодня пресс-служба казахстанского кабинета министров.

"Алихан Смаилов примет участие в заседании ЕМПС, который пройдет 25-26 августа в киргизском городе Чолпон-Ата. Также в рамках рабочей поездки запланированы двусторонние переговоры премьер-министра Казахстана с главами правительств Кыргызстана и России", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, заседание ЕМПС станет 32-м с начала работы Евразийского экономического союза и третьим в текущем году. Планируется, что в ходе мероприятия главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии традиционно обсудят актуальные задачи углубления интеграции объединения.