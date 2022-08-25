Венгрия рассчитывает на азербайджанскую зеленую электроэнергию

25 авг. 7:28

Будапешт поддержит проект, предложенный Баку, по поставкам зеленой электроэнергии из Азербайджана по подводному трубопроводу через Грецию в Румынию, Венгрию и другие страны Европы, заявил по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Глава МИД Азербайджана ознакомил меня с прекрасной инициативой, и мы быстро пришли к соглашению. Азербайджан будет производить большое количество зеленой электроэнергии, которая будет поставляться в Грузию, а оттуда в Румынию по подводному трубопроводу. И сегодня мы договорились, что Венгрия присоединится к этому масштабному плану, так как для того, чтобы проект получил поддержку ЕС, необходимо участие как минимум двух стран-членов. Таким образом, в Венгрию можно будет поставлять зеленую электроэнергию, которую мы частично можем использовать, а частично выступать в качестве транзитного маршрута", - написал Сийярто в соцсетях, передает РИА Новости.

Проект может быть реализован за три-четыре года, и внедрение подобной схемы приблизило бы Венгрию к достижению целей по углеродной нейтральности.

"Нынешняя ситуация ясно указывает на важность открытия новых источников энергии и включения их в снабжение. Одним из самых важных партнеров в этом отношении является Азербайджан... Наши отношения носят абсолютно стратегический характер, мы часто обмениваемся мнениями, так было и сегодня", - отметил Сийярто.

В ближайшее время стороны получат проект соглашения и при совпадении интересов смогут оперативно согласовать его детали.