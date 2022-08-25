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Стали известны подробности крушения вертолета на Ставрополье

Стали известны подробности крушения вертолета на Ставрополье

Оперативная группа завершила осмотр места крушения вертолета МИ-2 в Предгорном округе Ставропольского края, пострадавшие и погибшие так и не были найдены, - сообщил глава округа Николай Бондаренко.

"Следственно-оперативная группа закончила осмотр места происшествия. С уверенностью могу утверждать, что пострадавших и погибших нет", - рассказал Бондаренко, отметив, что вертолет предназначен для сельхозработ, обработки полей, передает "Интерфакс".

"Никакими работами на территории округа он не занимался. Предполагаем, что его перегоняли с места на место, но произошла жесткая посадка", - отметил он.

Следствие занимается поиском пилотов, возможных пассажиров и владельцев данного воздушного судна, - уточнил Бондаренко.

Ранее в ГУ МЧС региона сообщили, что накануне произошло крушение вертолета в 1,5 км от хутора Шести Предгорного округа. Пострадавших и жертв нет. В администрации округа агентству сообщали, что произошла жесткая экстренная посадка МИ-2 из-за неблагоприятных погодных условий, в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета. Пожар был оперативно потушен.

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