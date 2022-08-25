Россиянам пообещали комфортное бабье лето

25 авг. 6:55

В сентябре с наступлением бабьего лета в России установится комфортная прохладная погода, но с осадками, - сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок.

"На фоне того, что последнее время было жарко, сентябрь будет более-менее комфортным, прохладным. Явно осадки придут, потому что их долго не было. Бабье лето, думаю, что будет. После жаркого периода наступает холодный, обязательно будет компенсация. Поэтому следует ожидать и понижения температуры", - рассказал климатолог, передает URA.RU.

Обычно бабье лето наступает в России в сентябре и длится 1–2 недели. Оно характеризуется теплой и сухой погодой.