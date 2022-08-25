Парламент Крыма отреагировал на реваншистскую риторику Зеленского

25 авг. 6:43

Планы президента Украины Владимира Зеленского вернуть себе контроль над Крымским полуостровом и Донбассом - плохая затея, - заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

"Все эти заявления - ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом - это плохая затея. Это осознают даже те - несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, - кто эти заявления делают", - отметил Бобков, передает РИА Новости.

По его мнению, подобные слова продиктованы желанием киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлась Украиной.

"Для этого они сегодня уже используют, что называется, риторику, находящуюся за гранью адекватности, пытаясь найти нелепые обоснования того, почему Украину превратили в арену противостояния с Россией", - сказал Бобков.

"Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно. Естественно, что ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности", - подчеркнул вице-спикер, отметив, что в условиях активных военных действий относиться с легкостью к подобным заявлениям не стоит, потому что за ними могут стоять конкретные попытки провокаций.

Напомним, ранее Зеленский назвал Крым "территорией Украины" и пригрозил, что Киев намерен ее "возвращать любым путем", без консультаций с каким-либо другим государством.