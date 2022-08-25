СМИ: Европа начала тайную борьбу за Россию

25 авг. 6:28

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят "ястребам" в ЕС по вопросу урегулирования на Украине, - пишет обозреватель Politico Муджтаба Рахман.

Макрон и Шольц вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, которая состоит в скорейшем завершении конфликта дипломатическим путем.

"За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германией, Францией и Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией - с другой", - отметил Рахман, передает РИА Новости.

Впрочем, до тех пор, пока поддержка США военных действий на Украине остается неизменной, Берлин и Париж вряд ли начнут открыто выражать свое мнение в интересах сохранения единства внутри Евросоюза, - отмечает автор публикации.