В Нур-Султане насчитали более ста новых инфицированных коронавирусом

25 авг. 6:12

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - днем ранее было 668 вновь заболевших.

Рекордсменом по числу новых инфицированных является столица страны - в Нур-Султане 137 новых заболевших. Вплотную к столичному антирекорду подобралась Карагандинская область – здесь 93 новых пациента. На третьем месте с 83 инфицированными Акмолинская область, - передает Sputnik Казахстан.

Более 50 новых пациентов в Западно-Казахстанской (78) и в Костанайской (61) областях.

В Алматы число новых заболевших держится на скромной отметке в 35 человек, в Шымкенте – всего 10, - сообщили в Минздраве Казахстана.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, все мегаполисы и регионы Казахстана находятся в безопасной "зеленой" зоне.