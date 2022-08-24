Глава МИД Канады: мы готовы вернуть турбины для "Северного потока"

24 авг. 23:46

Оттава по-прежнему готова возвратить пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток", находящихся сейчас на ремонте в Монреале. Об этом телеканалу CBC сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Уточняется, что в Монреале на техобслуживании в данный момент находятся пять турбин. В июле Оттава, несмотря на санкции против России, решила вернуть Германии все шесть агрегатов, которые ремонтировались на то время.

"Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем просила [нас] Германия", - сказала дипломат.