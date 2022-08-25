"Анкара часто демонстрировала отличную от других стран позицию в отношении Северной Македонии"

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи высоко оценил контакты между Северной Македонией и Турцией, которые отмечают 30-летия установления дипломатических отношений. Как сообщает турецкая "Сабах", Османи заявил, что отношения, основанные на традиционном духе партнерства и дружбы, находят отражение во всех сферах межгосударственного общения, многогранного сотрудничества и общественной жизни.

"Отношения между Северной Македонией и Турцией были стабильными и крепкими на протяжении 30 лет. Турецкая община здесь и наш народ Северной Македонии, живущий в Турции, являются своего рода культурным мостом между двумя странами", - сказал министр.

Подчеркнув, что Турция была одной из первых стран, признавших независимость Северной Македонии, Османи сказал: "Турция была первой страной, назначившей посла в Скопье. Мы никогда не сомневались в будущем страны и поддержке, которую она получит от Турции, которая поддерживала наши усилия по вступлению в международные организации на протяжении всего этого периода", - сказал он.

"Когда мы столкнулись на нашем пути к участию в международных организациях, позиция Турции всегда была ясной. Анкара часто демонстрировала отличную от других стран точку зрения в отношении поддержки Северной Македонии", - добавил он.

В 2008 года Сверенная Македония заключила с Турцией соглашение о стратегическом партнерстве. "Это придает сотрудничеству иной аспект. Затем оно должно превратиться в сотрудничество между людьми, учреждениями и государствами", - сказал он.

Напомнив, что он посещал Турцию в этом году дважды, Османи заявил, что в рамках визитов в Анкару и Стамбул было решено установить новую цель для коммерческого сотрудничества между двумя странами, которая превысит миллиард евро.

"Мы поставили цель увеличить объем торговли на миллиард евро. Турция заняла восьмое место по объему торгового сотрудничества с Северной Македонией в 2020 году, седьмое место в 2021 году и шестое - в первой половине 2022 года. Это свидетельствует о положительной тенденции к увеличению объема торговли. Германия занимает первое место по объему коммерческого сотрудничества, однако Турция находится во главе списка стран, с которыми мы взаимодействуем, причем это взаимодействие разнопланово. От авиации до всех других секторов - не думаю, что есть сектор, где нет турецкой компании", - сказал Османи.