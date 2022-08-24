Названа причина крушения вертолета на Ставрополье

24 авг. 23:17

Крушение вертолета Ми-2 на Ставрополье могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий, написал глава Предгорного округа Николай Бондаренко в Telegram-канале.

"На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет, в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета", - пояснил он.

По словам главы округа, следователи осмотрели место ЧП, и сейчас с уверенностью можно сказать, что никто не пострадал.

Бондаренко пояснил, что идут поиски пилота, возможных пассажиров и владельца вертолета.

Напомним, ранее ГУ МЧС по Ставрополью сообщило, что инцидент произошел в 19:23 мск. После падения вертолета загорелась трава на площади 2 га.