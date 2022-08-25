РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Астраханской области будут созданы пляжные зоны

В Астраханской области будут созданы пляжные зоны

Астраханская область выиграла федеральный грант на реализацию проектов по созданию и развитию пляжных зон, - сообщил официальный сайт Ростуризма. 

Выделяться деньги будут на конкретные проекты, которые буду выбраны в следующем году за счет проведения регионального конкурса инициатив. Победители смогут получить от государства гранты в размере от трех миллионов рублей.

Всего в 2023 году поддержку на развитие пляжного отдыха на общую сумму в 5,3 млрд рублей получат 48 регионов страны. 

В общей сложности на получение этого гранта была подана 231 заявка из 82 регионов страны.

895 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version