РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Создан путеводитель по объектам стрит-арта на Северном Кавказе

Создан путеводитель по объектам стрит-арта на Северном Кавказе

В России создается путеводитель по объектам современного искусства, расположенным в разных регионах, в СКФО маршрут уже подготовлен.

Уникальный путеводитель разрабатывают участники конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Активисты уже подготовили маршруты и описание объектов стрит-арта для Поволжского, Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов.

"По итогу обсуждений создана группа из состава команд и экспертов индустрии гостеприимства, которая продолжит разработку и упаковку путеводителя. Туристический продукт может быть внедрен в региональные программы", - говорится в сообщении.

1025 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version