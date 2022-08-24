Создан путеводитель по объектам стрит-арта на Северном Кавказе

24 авг. 23:58

В России создается путеводитель по объектам современного искусства, расположенным в разных регионах, в СКФО маршрут уже подготовлен.

Уникальный путеводитель разрабатывают участники конкурса "Мастера гостеприимства", сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Активисты уже подготовили маршруты и описание объектов стрит-арта для Поволжского, Южного, Крымского и Северо-Кавказского федеральных округов.

"По итогу обсуждений создана группа из состава команд и экспертов индустрии гостеприимства, которая продолжит разработку и упаковку путеводителя. Туристический продукт может быть внедрен в региональные программы", - говорится в сообщении.