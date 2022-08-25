Казахстану не хватает 650 поликлиник

25 авг. 0:33

В Минздраве Казахстана считают, что в республике необходимо построить порядка 650 поликлиник.

В ведомстве обсудили пилотный проект "Модернизация сельского здравоохранения", который призван сократить дисбаланс между городским и сельским здравоохранением.

Потребность в строительстве объектов первичной медико-социальной помощи (ПМСП) на сегодня составляет 655 объектов ПМСП, из них 228 - строительство новых объектов и 427 - строительство взамен действующих объектов, рассказал Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев.

Также предстоит организовать 32 современных многопрофильных центральных межрайонных больниц (МЦРБ).

В рамках проекта все сельские населенные пункты будут обеспечены медицинской инфраструктурой, заверили в Минздраве республики.