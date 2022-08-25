Казахстану не хватает 650 поликлиник

В Минздраве Казахстана считают, что в республике необходимо построить порядка 650 поликлиник.
В ведомстве обсудили пилотный проект "Модернизация сельского здравоохранения", который призван сократить дисбаланс между городским и сельским здравоохранением.
Потребность в строительстве объектов первичной медико-социальной помощи (ПМСП) на сегодня составляет 655 объектов ПМСП, из них 228 - строительство новых объектов и 427 - строительство взамен действующих объектов, рассказал Вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев.
Также предстоит организовать 32 современных многопрофильных центральных межрайонных больниц (МЦРБ).
В рамках проекта все сельские населенные пункты будут обеспечены медицинской инфраструктурой, заверили в Минздраве республики.