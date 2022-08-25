Вода дойдет до крупного дагестанского села Танты

25 авг. 3:34

Власти Акушинского района Дагестана в текущем году намерены построить водопровод в село Танты, - сообщил глава района Махач Аблулкеримов.

"Благодаря республиканской инвестиционной программе в этом году впервые в село Танты проводим водопровод с питьевой водой. Общая протяженность водопровода составляет 4,5 км. Аукцион уже объявлен, надеемся, что подрядная организация до конца года завершит все работы и у жителей появится долгожданная вода", - цитирует собеседника ТАСС.

На строительство водопровода предусмотрено 25 млн рублей. "Жители села долгие годы ждали, чтобы здесь были свои источники питьевой воды. И в ближайшее время приступаем к прокладке водопровода", - добавил Аблулкеримов.

Напомним, питьевой воды в селе практически не было - ее в основном привозили из ближайших сел.