Вашингтон готов держать открытыми каналы коммуникации с Пекином

24 авг. 22:33

США считают необходимым держать открытыми каналы коммуникации с КНР для преодоления разногласий, сообщил представитель Госдепартамента на телефонном брифинге для журналистов.

"Вчера, 23 августа, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встретилась с послом КНР в США Цинь Ганом. Мы держим и продолжим держать открытыми каналы коммуникации с КНР", - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, Китай "закрыл некоторые ключевые каналы коммуникации и прекратил сотрудничество по ряду ключевых вопросов, имеющих влияние по всему миру". "Но США продолжают искать открытые и конструктивные способы коммуникации с целью разрешения наших разногласий", - добавил представитель Госдепа.