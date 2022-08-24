Пожар в Боржоми разгорается все сильнее

24 авг. 21:59

Крупный лесной пожар в Боржомском районе, возникший 19 августа, продолжает расти, ветер разносит пламя на новые территории, сообщает телеканал "Рустави 2".

Сейчас новые очаги появляются ближе к селам Ахалцихского района. Борьба с огнем осложнена сильным ветром: из-за него тушение с воздуха пришлось остановить еще за несколько часов до наступления темноты. Мешают также высокая температура у очагов горения и сложный рельеф.

На пожаре работают уже 1,2 тыс пожарных и военных, задействован пожарный поезд железнодорожного департамента.

По данным на прошлые сутки уже сгорело 150 га леса. Предварительная причина - халатность.