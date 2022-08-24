В Дагестане в сентябре состоится Международный Гамзатовский фестиваль "Белые журавли" 

24 авг. 21:10

В Дагестане в следующем месяце состоится XXXVII Международный Гамзатовский литературный фестиваль "Белые журавли". Об этом сообщили в министерстве культуры республики.

Мероприятие даст старт празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

В пресс-службе министерства отметили, что фестиваль будет включать Всероссийский пленум Союза писателей России, в котором примут участие поэты, писатели и переводчики из разных регионов РФ и зарубежья. Также будут организованы тематические круглые столы, поэтические чтения, семинары, встречи писателей с преподавателями и студентами вузов.

Праздничные мероприятия пройдут с 7 по 9 сентября в Махачкале, Дербенте, на малой родине поэта - в селе Цада Хунзахского района, и Гунибе, где находится памятник "Белые журавли".