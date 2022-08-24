Москва избежала массовой безработицы на фоне санкций

24 авг. 21:54

Экономика Москвы смогла выдержать удар после введения санкций против России, безработица удержалась на минимальном уровне, сообщил столичный глава Сергей Собянин.

"Можно с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, пережили их с честью: безработицы массовой у нас никакой нет, она находится на очень маленьких уровнях", - цитирует его "Интерфакс".

По словам мэра, большая часть москвичей продолжает работать. Он также напомнил, что после ухода ряда компаний из страны был взят на баланс города завод "Рено" и сохранены рабочие места в бывшем "Макдональдсе".

"Мы пережили эту историю, и я уверен, что ничего плохого не произойдет. Более того, мы ставим задачи продолжать развивать город так, как мы развивали до этого. И ни от каких программ не собираемся отказываться", - подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что за время пандемии был пережит "еще более тяжелый кризис", который с экономической и социальной точки зрения был сложнее.