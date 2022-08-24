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Москва избежала массовой безработицы на фоне санкций

Москва избежала массовой безработицы на фоне санкций

Экономика Москвы смогла выдержать удар после введения санкций против России, безработица удержалась на минимальном уровне, сообщил столичный глава Сергей Собянин.

"Можно с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, пережили их с честью: безработицы массовой у нас никакой нет, она находится на очень маленьких уровнях", - цитирует его "Интерфакс".

По словам мэра, большая часть москвичей продолжает работать. Он также напомнил, что после ухода ряда компаний из страны был взят на баланс города завод "Рено" и сохранены рабочие места в бывшем "Макдональдсе".

"Мы пережили эту историю, и я уверен, что ничего плохого не произойдет. Более того, мы ставим задачи продолжать развивать город так, как мы развивали до этого. И ни от каких программ не собираемся отказываться", - подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что за время пандемии был пережит "еще более тяжелый кризис", который с экономической и социальной точки зрения был сложнее.

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