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Осенью россияне поедут в Симферополь, Анапу и Петербург 

Осенью россияне поедут в Симферополь, Анапу и Петербург 

Сервис Туту.ру назвал самые популярные у россиян маршруты для путешествий на поезде осенью. 

Наибольшим спросом пользуются поезда южного направления. Больше всего билетов продается из Москвы в Симферополь и Анапу. Спрос на билеты в Симферополь за год вырос втрое, в Анапу - в два раза. 

Билет в Крым в среднем стоит 6 тыс рублей, самое популярное направление выбрали 8,3% россиян. На Кубань собираются 5,7% туристов, билет в одну сторону начинается от 4,8 тыс рублей. 

Третье популярное направление - поездки между Петербургом и Москвой. Билеты на него приобрели 3,3% пользователей, средняя стоимость составляет 2,8 тыс рублей. 

В топ-10 самых популярных направлений также вошли Новороссийск, Адлер, Феодосия, Сочи, Краснодар и Лазаревское (из Москвы), а также Симферополь из Санкт-Петербурга.

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