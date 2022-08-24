Осенью россияне поедут в Симферополь, Анапу и Петербург 

24 авг. 21:45

Сервис Туту.ру назвал самые популярные у россиян маршруты для путешествий на поезде осенью.

Наибольшим спросом пользуются поезда южного направления. Больше всего билетов продается из Москвы в Симферополь и Анапу. Спрос на билеты в Симферополь за год вырос втрое, в Анапу - в два раза.

Билет в Крым в среднем стоит 6 тыс рублей, самое популярное направление выбрали 8,3% россиян. На Кубань собираются 5,7% туристов, билет в одну сторону начинается от 4,8 тыс рублей.

Третье популярное направление - поездки между Петербургом и Москвой. Билеты на него приобрели 3,3% пользователей, средняя стоимость составляет 2,8 тыс рублей.

В топ-10 самых популярных направлений также вошли Новороссийск, Адлер, Феодосия, Сочи, Краснодар и Лазаревское (из Москвы), а также Симферополь из Санкт-Петербурга.