Россия поднялась на второе место в мире по добыче нефти

24 авг. 21:36

Россия в июне вышла на второе место в мире по объемам добычи нефти, это следует из данных Росстата.

Первое место заняли США, на третьем - Саудовская Аравия.

За этот месяц Россия увеличила добычу до 10,667 млн баррелей в сутки, Америка добывала 12,04 млн б/с, Саудовская Аравия - 10,646 млн б/с.

В мае нынешнего года добыча в РФ составляла 10,171 млн б/с против 11,595 млн б/с в Штатах и 10,538 млн б/с в королевстве. В апреле российская добыча равнялась 10,003 млн б/с против 11,652 млн б/с в Америке и 10,441 млн б/с в Саудовской Аравии.

В общей сложности за первые шесть месяцев текущего года Россия добыла 263,3 млн т нефти, это на 3,3% выше показателя за аналогичный период минувшего года.