Высокий уровень террористической опасности продлен в Крыму до 8 сентября

24 авг. 20:55

Власти Крыма продлили "желтый" (высокий) уровень террористической опасности в регионе до 8 сентября, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"В качестве профилактической меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 24 августа 2022 года до 20:00 8 сентября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать", - пояснил он.

По словам Аксенова, режим действует в городских округах Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойском и Красноперекопском районах, а также на объектах ряда ведомстве.

Глава Крыма заверил, что органы власти полностью контролируют ситуацию.

Напомним, "желтый" уровень террористической опасности был введен в Крыму 11 апреля.