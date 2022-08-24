РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Ингушетии заработало предприятие по переработке овечьей шерсти 

В Ингушетии заработало предприятие по переработке овечьей шерсти 

На базе предприятия "Зори Кавказа" в Ингушетии в тестовом режиме запустили переработку овечьей шерсти, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. 

"В тестовом режиме мы запустили первое в Ингушетии предприятие по переработке овечьей шерсти. Создано оно на базе ГУП "Зори Кавказа"… первая партия шерсти поставлена подведомственными государственными унитарными предприятиями, и начаты работы по ее очистке и прессованию", - говорится в сообщении регионального лидера, которое опубликовано в его телеграм-канале. 

По словам Калиматова, у предприятия есть стабильные источники сырья – ГУПы, КФХ, личные подсобные хозяйства и другие сельхозпредприятия, которые смогут быстро пополнять запасы шерсти.  Далее он отметил, что проект позволит  не только создать рабочие места, но и обеспечить заработком людей, у которых в хозяйстве есть овцы.

1160 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version