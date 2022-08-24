В Ингушетии заработало предприятие по переработке овечьей шерсти 

24 авг. 20:25

На базе предприятия "Зори Кавказа" в Ингушетии в тестовом режиме запустили переработку овечьей шерсти, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В тестовом режиме мы запустили первое в Ингушетии предприятие по переработке овечьей шерсти. Создано оно на базе ГУП "Зори Кавказа"… первая партия шерсти поставлена подведомственными государственными унитарными предприятиями, и начаты работы по ее очистке и прессованию", - говорится в сообщении регионального лидера, которое опубликовано в его телеграм-канале.

По словам Калиматова, у предприятия есть стабильные источники сырья – ГУПы, КФХ, личные подсобные хозяйства и другие сельхозпредприятия, которые смогут быстро пополнять запасы шерсти. Далее он отметил, что проект позволит не только создать рабочие места, но и обеспечить заработком людей, у которых в хозяйстве есть овцы.