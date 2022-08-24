Тегеран дал согласие на уступки в переговорах по ядерной сделке

24 авг. 20:47

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Иран согласился пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению ядерной сделки.

По его словам, это позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению, чем несколько недель назад

"Это правда, что Иран согласился сделать ряд уступок, позволивших нам добиться тех результатов, которые мы имеем сейчас. На данный момент мы ближе к соглашению, чем пару недель назад", - цитирует его РИА Новости.