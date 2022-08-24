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Все донские рестораны "Вкусно и точка" заработают в сентябре 

Все донские рестораны &quot;Вкусно и точка&quot; заработают в сентябре 

Уже в сентябре текущего 2022 года в Ростовской области заработают все бывшие "МакДональдсы", - сообщили в пресс-службе компании "Вкусно и точка". 

Речь идет о ресторанах быстрого питания, расположенных по 31 адресу. Также на осень анонсировано возвращение картофеля в продажи, - сообщает "РБК Ростов". 

"В будущем мы планируем развивать географию сети и открывать новые предприятия", - пояснили в компании. 

Напомним, первый после ребрендинга ресторан "Вкусно и точка" открылся в Ростове-на-Дону 11 июля. Сейчас в областном центре работает большинство таких ресторанов. 

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