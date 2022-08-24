Села высокогорного Учкуланского ущелья получат газ в 2025 году

24 авг. 19:59

Газопровод к поселениям высокогорного Учкуланского ущелья начнут строить в будущем году, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем телеграм-канале в рамках открытого чата с жителями республики.

По его словам, сейчас готовится проектно-сметная документация.

"Работы планируем начать в 2023 году, завершить - в 2025 году", - пояснил глава республики.

Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на Минстрой КЧР, таким образом будут впервые газифицированы семь высокогорных населенных пунктов: их жители на сегодня пользуются баллонным газом и печным отоплением.