Лидеры Азербайджана и Казахстана вывели сотрудничество на новый уровень

В последние несколько месяцев шло активное взаимодействие между Азербайджаном и Казахстаном на уровне разных министерств, а сегодня в Баку с официальным визитом приехал президент Касым-Жомарт Токаев. Подготовка к визиту велась с мая, когда Ильхам Алиев пригласил главу Казахстана посетить Азербайджан.

Август для лидера Казахстана получился насыщенным: в прошлую пятницу Токаев приезжал в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Импульсом для расширения сотрудничества между Россией, Азербайджаном и Казахстаном послужил, в том числе июньский VI Каспийский саммит, где речь шала об упрочении связей между прикаспийскими государствами.

На этой неделе страны отметят 30-летие установления дипломатических отношений. В ходе сегодняшней встречи президенты Азербайджана и Казахстана обсудили широкий круг тем, поскольку давно назревший визит Токаева позволил начать более интенсивную работу по укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества. В ходе переговоров в узком и расширенном форматах были отмечены не только благоприятные перспективы для развития двустороннего сотрудничества во многих сферах, но и совпадение позиций по международным вопросам, что сейчас также очень ценно.

И в Казахстане, и в Азербайджане предприняты своевременные действия по созданию этой транспортно-логистической инфраструктуры, сейчас речь идет о соединении и увеличении объема грузопотока между нашими странами, увеличении транзитного потенциала наших стран... Средний коридор имеет очень большую перспективу, и, конечно, роль Казахстана и Азербайджана в осуществлении этого проекта весьма значительна... Еще есть большие резервы для увеличения товарооборота… Большие перспективы и в инвестиционной сфере. И в Казахстане, и в Азербайджане существует очень позитивный инвестиционный климат, большой объем иностранных инвестиций, и думаю, настало время, чтобы мы также объединили усилия в этом направлении и участвовали в совместных инвестиционных проектах в Азербайджане, в Казахстане, и, возможно, в других странах, сказал Ильхам Алиев.

Глава Казахстана назвал свой визит в Баку особой миссией по выводу сотрудничества двух государств на новый уровень, отдельно остановившись на развитии торгово-экономических связей между Баку и Нур-Султаном. Отметив, что объем торговли между странами вырос практически втрое за последние годы, Токаев призвал не останавливаться на достигнутом и довести объем торговли до $1 млрд. Токаев подтвердил, что Азербайджан представляет особый интерес для Казахстана с точки зрения развития транспортных коридоров, в том числе в реализации проекта Среднего коридора.

Азербайджан представляет особый интерес для Казахстана с точки зрения развития транспортных коридоров. В этом, безусловно, преимущество Азербайджана. Мы являемся соседними странами через Каспий, поэтому, думаю, у нас здесь очень хорошие перспективы. Я настраиваю правительство, соответствующие ведомства на тесное взаимодействие и совместную работу с вашими представителями в плане развития транспортно-логистических связей, заявил Касым-Жомарт Токаев.

Для Баку также важна открытая поддержка Казахстаном суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Токаев во время переговоров не только выразил удовлетворение динамичным возрождением Карабаха и Восточного Зангезура, но и подчеркнул, что Казахстан готов внести свой посильный вклад.

По итогам переговоров было подписано десять двусторонних документов в частности Декларация об углублении стратегического партнерства и союзнических взаимоотношений, Комплексная программа развития сотрудничества на 2022-2026 годы.

Сегодня Ильхам Алиев был сегодня награжден орденом "Алтын Қыран" ("Золотой орел") за особый вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений. Азербайджанский лидер поблагодарил Токаева, отметив, что это большая честь и свидетельство дружбы и братства азербайджанского и казахского народов.

Алиев выразил Токаеву благодарность за строительство в Физули Казахстаном Центра творческого развития для детей, который займет два гектара. Проект представляет четыре больших направления: музыкальное (вокал и хоровое пение); современные технологии, ремесло и творчество (гончарное искусство, скульптура) и спорт (игровые залы, хореография).

Сейчас уже утвержден Генеральный план строительства города Физули, уже начинаются первые строительства жилого фонда, и как раз к тому времени, когда этот центр будет готов, мы планируем уже переселить первых физулинцев туда, заметил Алиев.

Токаев оценил визит как очень успешный, выразив признательность правительству Азербайджана за плодотворную работу, и в очередной раз подчеркнул стратегических характер отношений между двумя государствами. Поскольку оба государств по отдельности проделали огромный путь в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном развитии, достигнув значительных результатов, расширение сотрудничества по этим вопросам поможет Азербайджану и Казахстану с уверенностью противостоять любым вызовам современности.