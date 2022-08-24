Патриарха Кирилла на религиозном съезде в Казахстане не будет

24 авг. 19:46

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не посетит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий 14-15 сентября, который пройдет в Казахстане, сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Он отметил, что встреча патриарха с папой Римским Франциском, приезд которого в страну запланирован на 13-15 сентября, также не состоится.

При этом митрополит подчеркнул, что в России высоко ценят инициативы руководства Казахстана по развитию межрелигиозного диалога, считает их важными и своевременными.

"В этом году по благословению Святейшего патриарха Кирилла Русскую православную церковь будет представлять официальная делегация. Сам Святейший патриарх в работе съезда принимать участия не будет. И соответственно, его встреча с папой Римским Франциском в Казахстане не планируется", - цитирует его РИА Новости.