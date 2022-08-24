Годовая инфляция продолжает снижаться в России

24 авг. 19:30

Недельная инфляция в годовом выражении в России снизилась до 14,6%. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 16 по 22 августа 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась и составила -0,15%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,60% г/г", - сказано в документе.

Неделей ранее, 15 августа, инфляция в годовом выражении составляла 14,87%.

В МЭР пояснили, что на прошлой неделе цены снижались во всех секторах потребительского рынка, а ключевой вклад в дефляцию, как и раньше, вносит удешевление продовольствия (0,34%), причем темпы снижения цен на плодоовощную продукцию продолжают расти.

Цены на непродовольственные товары уменьшились на -0,04%, на туристические и регулируемые услуги - снизились на 0,06% (после 0,19%) при сохраняющемся удешевлении авиабилетов.