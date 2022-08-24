Житель Ингушетии переоделся в женщину и устроил стрельбу

24 авг. 18:57

Мужчина в женской одежде стрелял в жителя Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел в селе Плиево. Преступник пробрался на территорию одного из частных домовладений, где выстрелил в хозяина. Потерпевший был ранен в правое плечо, бедро и левую голень.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавший был доставлен в республиканскую больницу Назрани. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

При этом газета "Ингушетия" пишет, что злоумышленник был одет в женскую одежду. Ведутся поиски стрелка.