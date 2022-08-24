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РЖД организуют около 730 дополнительных рейсов на юг России

РЖД организуют около 730 дополнительных рейсов на юг России

Холдинг "Российские железные дороги" объявили о 730 дополнительных рейсах на юг России для перевозки пассажиров с курортов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД.

"В том числе назначили более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга. Из них: в августе - порядка 490 рейсов и более 240 - в сентябре", - сказано в заявлении.

Ожидается, что за два месяца из курортных городов на поездах РЖД отправятся 2,4 млн человек, что на 25% больше, чем в 2021 году. Чаще всего билеты покупаются билеты из Анапы, Адлера, и Кисловодска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Саратов.

На сегодняшний день приобретено свыше 2 млн билетов.

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