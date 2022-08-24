Москва и Тегеран в ближайшее время подпишут договор о своповых поставках газа

24 авг. 18:51

Россия и Иран в ближайшее время заключат договор о своповых поставках газа, сообщил министр нефти ИРИ Джавад Оуджи.

"В самое ближайшее время в Москве между российской стороной и Национальной иранской газовой компанией будет подписан финальный договор об импорте и своповых поставках газа из России", - приводит слова чиновника агентство Shana.

Оуджи обратил особое внимание на то, что сотрудничество двух стран в области энергетики нельзя назвать односторонним: у иранских компаний есть серьезные перспективы.

Министр рассказал, что заключены договоры в области нефтехимии, связанные с поставками иранских продукции и катализаторов, причем поставки нефтехимических катализаторов уже стартовали.