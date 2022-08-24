Доклад Минэнерго США опустил Brent ниже $100 за баррель

24 авг. 18:44

Цена на нефть марки Brent упала ниже $100 за баррель, свидетельствуют торги на лондонской бирже ICE Futures.

Это произошло после того, как министерство энергетики США опубликовало доклад о запасах энергоносителей в стране.

Так, на 17:35 (мск) стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась до $99,99 за баррель (снижение на 0,23%).

В то же время фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели до $93,47 за баррель (снижение на 0,29%).

Ранее сегодня в Минэнерго США сообщили, что нефтяные запасы страны на прошлой неделе уменьшились на 3,28 млн баррелей - до 421,67 млн баррелей.