Китай спасет Европу, перепродавая российский СПГ?

Дефицита газа, угрожающего Европе накануне зимы, возможно, удастся избежать благодаря Китаю. КНР - крупнейший в мире покупатель СПГ - перепродает избыток газа в связи со слабым внутренним спросом. В результате на спотовом рынке появился энергоресурс, который решила закупить Европа, несмотря на более высокие цены.

Как пишет японское издание "Нихон кэйдзай" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, европейский импорт СПГ вырос на 60% в годовом исчислении за первые шесть месяцев года. 53 млн тонн, которые ЕС закупил, превысили объемы, приобретенные Китаем и Японией, наполнив европейские газовые хранилища на 77%. Если эта тенденция сохранится, то Европа, скорее всего, достигнет поставленной цели по заполнению хранилищ на 80% к ноябрю.

Хотя экономический спад Китая и обеспечил крайне необходимое спасение для Европы, оно происходит с серьезной оговоркой. Как только экономическая активность в КНР восстановится, всё вернется на круги своя. Кроме того, Европа становится зависимой от Пекина в энергетической плоскости, что противоречит тренду, следуя которому, США и их союзники пытаются отстаивать либеральный международный порядок. Пока Европе удается избежать энергетического кризиса. Китайская JOVO Group, главный трейдер СПГ, недавно сообщила, что перепродала груз СПГ европейскому покупателю. Торговец фьючерсами в Шанхае рассказал, что прибыль от такой транзакции исчисляется десятками миллионов долларов, и может доходить до $100 млн. Крупнейший китайский переработчик нефти Sinopec Group признал в апрельском отчете о доходах, что перенаправляет излишки СПГ на международный рынок. Местные СМИ пишут, что один только китайская компания Sinopec продала 45 грузов СПГ - приблизительно 3,15 млн тонн. Общий объем перепроданного китайского СПГ, скорее всего, выше 4 млн тонн, что составляет 7% европейского газового импорта в январе-июне.

Что побудило нуждающийся в энергии Китай к распродаже?

Во-первых, слабые экономические показатели. Реальный ВВП в первой половине года вырос всего на 2,5%. ”Локдауны в городах привели к падению спроса на промышленное топливо и химикаты, что, в свою очередь, спровоцировало снижение спроса на газ в первой половине года, - говорит Сюэлиан Ли, старший аналитик из исследовательского института Марубени. - Вряд ли спрос вырастет во второй половине года”.

Во-вторых, указ правительства увеличить производство энергии, в том числе и за счет угля. ”Сейчас энергетическая безопасность гораздо актуальнее, чем вред, наносимый окружающей среде”, - объясняет Мика Такахера, старший исследователь из Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам. Провинция Шаньси, например, увеличила производство угля на 100 млн тонн до 1,3 млрд тонн в этом году. По данным местных СМИ, в 2023 году планируется очередное увеличение на 50 млн тонн. Добыча газа в Китае тоже растет. По данным газового консультанта Sia Energy, в этом году внутреннее производство вырастет на 7% в ежегодном исчислении. А вот китайский импорт СПГ, скорее всего, упадет на 20%.

Падение китайского импорта повлияло на международные цены. В настоящее время в Азии цены на СПГ составляют примерно $45 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), что более чем на $10 дешевле европейского природного газа, который продается по $60 за миллион БТЕ. Разница в стоимости отражает тенденцию спроса. В прошлом году, когда Китай агрессивно всё скупал со спотового рынка, азиатские цены были выше, чем европейские. Сегодня основной спрос наблюдается в Европе. По данным американского Управления энергетической информацией, российские поставки в Европу находятся на 40-летнем минимуме. Поставки трубопроводного газа составляют всего 20% от прошлогодних объемов.

Европа отреагировала, начав скупать СПГ со спотового рынка, несмотря на высокие цены. Страны блока также договорились снизить потребление природного газа на 15% к марту следующего года. Благодаря экстренным мерам, Европа, скорее всего, справится с грядущей зимой, даже с учетом того, чтобы поставки по трубопроводу будут ниже на 80%, чем обычно.

Вполне возможно, что газовый импорт из России в итоге вообще прекратится, считает Такаши Макабе из Goldman Sachs. При таком раскладе Европе придется скупить практически всё, что останется на спотовом рынке, но подобный сценарий не реалистичен.

Неявный итог происходящих событий - усиление влияния Китая на энергетических рынках.

Если Россия начнет экспортировать больше газа в Китай, а не в Европу, то у КНР будет больше мощностей, чтобы перепродать излишки газа на сотовом рынке, косвенно помогая Европе. ”Сила Сибири”, газопровод, соединяющий Россию и Китай, обладает необходимой пропускной способностью для транспортировки большего количества газа. Объемы газа, который Китай производит, также повлияют на планы европейского блока по приобретению энергоресурса. Чем отчаяннее будет становиться положение Европы с точки зрения энергетических поставок, тем больше китайские политические решения будут сказываться на ЕС. Ирония заключается в том, что Евросоюз, пытаясь справиться с зависимостью от России, попадает в зависимость от Китая.